مدير "المصل واللقاح": معنديش حصر دقيق للمتطوعين بلقاح كورونا 

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إنه لا يوجد لديه حصر دقيق بعدد المتطوعين للتجارب السريرية الخاصة بلقاح فيروس كورونا، "معنديش حصر لها، مقدرش أقول هل 300 أو أكثر أو أقل، والتجربة بدأت ونتعشم أن يقبل المواطنون على التطوع".

وأضاف "المحمدي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن دخول مصر كجزء من التجارب السريرية للقاحات مستقبلية لفيروس كورونا أمر يحسب لها على المستوى التاريخي وأن نكون حلقة في سلسلة البحث عن لقاح للفيروس.

وأوضح أن فيروس الإنفلونزا يزيد في فترة الشتاء، وتتداخل أعراضه مع كورونا، ومن هنا تأتي أن يتلقى المواطنون لقاح الإنفلونزا بقدر المستطاع هذا العام، والذي يتم توفيره كل عام، ويعطى قبل الشتاء.