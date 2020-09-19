منع إقامة سوق المواشي بتلا لمنع انتشار كورونا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، من غلق جميع الطرق المؤدية لسوق المواشي بمدينة تلا، منذ فجر اليوم، ومنعت الدخول والاقتراب من السوق، كما تمركزت في كافة المداخل والشوارع والميادين، وفرضت كرودنًا أمنيًا بكافة الطرق.

وشارك في منع إقامة السوق، قوة من مركز شرطة تلا وإدارات الإشغالات والإيرادات ورُخص المحلات بمجلس المدينة، حيث تم منع إقامة السوق ومنع الوصول لمكان إقامته من جميع القري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.