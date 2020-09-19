بشرى سارة.. تحسن خدمة الإنترنت والاتصالات قريبا بسبب "الترددات الجديدة"

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طرح ترددات جديدة بين شركات المحمول الأربعة "فودافون- أورنج- اتصالات- وي"، حيث يتساءل المستخدمين هل طرح تردادت جديدة سيساهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت في مصر؟

الإجابة "نعم ستساهم بشكل كبيرة في تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت على الموبايل"، هذا ما أكده المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات في مصر حاليا بها تطور كبير، ولكن طرح الترددات سيحسنها كثيرًا.

وأضاف نجم لـ"الوطن"، الترددات الجديدة ستحسن الجودة بشكل كبير، ونحن في أمس الحاجة لذلك، خصوصًا بعد أن أصبح اعتمادنا جميعًا في العمل والتعليم مرتبط بشكل أساسي على خدمات اتصالات وانترنت جيدة، آخرها خطة التعليم الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتي ستكون عن بعد.

وأشار نجم، إلى أن تحسين جودة الخدمة سيرفع استهلاك المواطنين من الانترنت، ما ينعكس على دخل الشركات، ويساعدها على تقديم عروض أكثر بأسعار أقل يستفيد منها الجميع سواء كان طلاب المدارس أو من يقومون بالعمل عن بعد، موضحًا أن طرح التردادت الجديدة ليس له علاقة بتحسين جودة خدمات الانترنت الأرضي، وإنما مرتبط بشكل أساسي بالخدمات التي تقدمها شركات المحمول.

وبحسب مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز سيطرح ترددات جديدة بين شركات المحمول الأربعة "فودافون- أورنج- اتصالات- وي"، في صورة مزايدة بين 4 شركات، وذلك من خلال حزمتين الأولى بحجم 40 ميجاهرتز مقابل 600 مليون دولار وحزمة أخرى بحجم 20 ميجاهرتز مقابل 300 مليون دولار، وجرى تحديد السعر الـ 10 ميجاهرتز بـ 150 مليون دولار.

وتابع: "تقارير جودة الخدمة الشهري الذي يطلقه تنظيم الاتصالات في إطار الحرص على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، أوضح أن جودة الخدمات الصوتية في المناطق (مدن وأحياء) التي جرى رصد معاناتها من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر يوليو:

لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (19) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينة نصر، ومن حيث جوده صوت المكالمات 8 مدن وحي أهمها في القاهرة مدينة نصر والزمالك وفي الاسكندرية مناطق غرب الإسكندرية.

ولشركة أورانج: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد (24) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا في القاهرة والسادس من أكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث جوده صوت المكالمات (6) مدن وحي أهمها مناطق في شرق الإسكندرية.

ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحي أجريت اختبارات القياس عليهم جرى رصد عدد (17) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينه وحي وأهمها العبور والمقطم ومدينتي في القاهرة، ومن حيث جودة صوت المكالمات و (2) مدينة وحي أهمها المرج بالقاهرة.

ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحي الذين أجريت اختبارات القياس عليهم جرى رصد (39) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والمرج والسلام وحدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم في القاهرة، والسادس من أكتوبر وإمبابة في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات حي المقطم في القاهرة.

وأظهرت جودة خدمة البيانات نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لـ 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية، أن متوسط السرعة لشركة أورانج 31 ميجا بيت في الثانية، وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات 27 ميجا بيت في الثانية، وبالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت في الثانية و10%، وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجا بيت في الثانية.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يطرح فيها الجهاز تردادت جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فشهد العام 2016 طرح حزمة من الترددات أثناء حصول الشركات على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع، وحصلت شركة أورنج على رخصة الجيل الرابع بالإضافة إلى 10 ميجاهرتز من الترددات مقابل 495 مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري.

وحصلت شركة اتصالات مصر على الرخصة بالإضافة إلى 10 ميحاهرتز من الترددات مقابل 546.7 مليون دولار يسدد نصفهم بالجنيه المصري، وحصلت فودافون مصر على رخصة الجيل الرابع و 5 ميحاهرتز من الترددات مقابل 346 مليون دولار يسدد نصفهم بالدولار.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس عن تقدمها رسميًا بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة، بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وكشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت، الخاص بشهر أغسطس 2020، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث بنهاية شهر أغسطس، وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلًا من الـ 97 عالمياً.