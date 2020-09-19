شفاء زوجة حفيد كمال الشناوي من كورونا

أعلنت المنتجة شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، شفاء صديقتها هند حداد، زوجة الفنان عمر الشناوي، حفيد كمال الشناوي، من فيروس كورونا.

ونشرت شهد رمزي، صورة لها بصحبة هند حداد، عبر موقع "انستجرام"، معلقة عليها: الحمدلله، هند خفت من الكورونا، وأخيرًا اتقابلنا".

وفي بداية شهر سبتمبر الحالي، أعلنت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بكورونا بعد إصابة ابنها بالفيروس.

وكتبت هند "لقد قمت بإجراء اختبار كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ 14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص".

وأعلن عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

وكتب عمر عبر فيس بوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".