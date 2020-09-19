"زنزانة 7" يتصدر الإيرادات بـ450 ألف جنيه

تصدر فيلم "زنزانة 7"، للفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، إيرادات الأفلام، أمس الجمعة، متفوقًا على فيلمي "توأم روحي" و"الغسالة".

وحقق "زنزانة 7"، 454.718 ألف جنيه، أمس الجمعة، ليتصدر بذلك الإيرادات اليومية للأفلام الموجودة في دور العرض، وذلك وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان الفنان أحمد زاهر، أعرب عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "زنزانة 7"، حيث علق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم والحمد لله والشكر لله ردود الفعل حلوة جدًا.. زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".

يذكر أن المطرب عمر كمال، قد أعلن عن طرح أغنيته الجديدة "الجدع" مساء اليوم السبت، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر عمر عبر "انستجرام" بوستر الأغنية، وعلق قائلًا: "انتظروا أغنية الجدع اليوم، من فيلم "زنزانة 7" ثقة في الله نجاح، وعايز رأيكم في الأغنية.. أحلى إخوات في الدنيا.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي، اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، بينما انطلق عرضه أول أمس بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.