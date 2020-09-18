موعد انتخابات مجلس النواب : 3 أيام للخارج ويومان للداخل

انطلق أمس مارثون انتخابات مجلس النواب، بفتح باب الترشح ب ٢٩ محكمة على مستوى الجمهورية، تسابق خلالها المترشحين منذ الدقائق الأولى على الحصول على صدارة الارقام والرموز الانتخابية بالقوائم.

وتأتي انتخابات مجلس النواب بعد أيام قليلة من انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ والذي أعلنت الهيئة الوطنية الاربعاء الماضي النتيجة النهائية له، تمهيدا لانعقاده خلال شهر أكتوبر المٌقبل، بينما سينعقد مجلس النواب الجديد في شهر يناير المٌقبل بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالى والذ تنهي فترة الخمس سنوات في نفس التوقيت.

وتحاول "الوطن" فى السطور التالية رصد مواعيد الاقتراع، وأبرز الاوراق والمستندات المطلوبة للترشح وكذلك ملامح الدوائر الانتخابية وشروط القوائم الانتخابية طبقا لقانون مجلس النواب الجديد.

مواعيد الاقتراع في انتخابات النواب

يبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجري الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجري الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

الاوراق المطلوبة للترشح

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للترشح، يجب أن يتضمن الطلب عدد من المستندات المهمة وهى صحيفة الحالة الجنائية و صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تفيد انتماء المرشح لأي حزب أو أنه مستقبل، ومستند رسمى من المحكمة بأن المرشح مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، بجانب لبيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية.كما يجب على المرشح أن يتقدم بإقرار ذمة مالية له ولزوجته ولأولاده القصر. ووفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فبعد فور غلق باب الترشح يوم 26 سبتمبر الجاري ستبدأ اللجان المختصة بفحص طلبات الترشح وتلقي الطعون.

شروط التقدم على نظام القوائم

وحدد القانون الفئات التي يجب أن تتضمنها القوائم المخصص لها 42 مقعدا علي الأقل ما يلي:-

- 3 مترحشين من المسيحين - 2 مترشح من العمال والفلاحين

- 2 مترشح من الشباب

- مترشح من ذوي الإعاقة

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

- يجب أن تحتوي القائمة علي 21 أمراه علي الأقل

- سواء كانت من بين هذه الصفات أو غيرها

بينما يجب أن تتضمن القوائم المخصص لها 100 مقعدا، الفئات التالية:-

-9 مترشحين من المسيحين

-6 مترشح من العمال والفلاحين

-6 مترشحين من الشباب

-3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

-3 مترشح من المصريين بالخارج

يجب أن تحتوي القائمة علي 50 أمراه علي الأقل سواء كانت من بين هذه الصفات أو غيرها.