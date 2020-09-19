وفاة عامل طعنه والده في سوهاج بعد 9 أيام في العناية

توفى عامل متأثرًا بإصابته بعد مضي 9 أيام من دخوله العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي، بعد أن سدد له والده طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز البلينا.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا بوصول "محمد.م.ر" 28 عامًا، عامل، مقيم بنجع مازن بدائرة المركز مصابًا بجرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليمني وأخر قطعي بالساعد الأيمن والأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال زوجته “هايدي.ا.ح” 20 عامًا، ربة منزل، اتهمت والده “مصطفي.ر.م” 55 عامًا، عامل، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات مالية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.