إصابة 5 بينهم 3 سيدات في مشاجرة بسوهاج

شهدت قرية أولاد خلف بمركز دارالسلام بسوهاج، مشاجرة، أصيب فيها 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، بسبب خلافات الجيرة، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بسوهاج، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد خلف دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز.

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "رمضان.ص.ا"، 57 عامًا، عامل، و"ميادة.م.م"، 20 عامًا، ربة منزل، و"سهام.م.م"، 19 عامًا، طالبة، و"خيرية.م.ا"، 62 عامًا، ربة منزل، وجميعهم مصابون بجروح عرضية وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقلت الثانية والثالثة والرابعة لمستشفى سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني، فضم كلًا من "محمود.غ.م"، 39 عامًا، عامل، مصابًا بجرح عرضي بفروة الرأس، و2 آخرين من أقاربه غير مصابين.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.