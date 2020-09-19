إصابة 5 في مشاجرة بسبب الأرض الزراعية بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح قطعية وكدمات، إثر مشاجرة بينهم بقرية مشطا بمركز طما بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بناحية مشطا، وانتقل مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل "طلعت.ع.م"، 34 عامًا، عامل، و"أحمد.ع.م"، 28 عامًا، عامل، و"محمود.ع.م"، 20 عامًا طالب، طرف أول، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، ومصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني في المشاجرة، فضم كلًا من "عمر.ا.ع"، 18 عامًا، طالب، و"خالد.ا.ع"، 25 عامًا، عامل، ويقيمان بناحية قاو غرب بدائرة المركز، ومصابيّن بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ونُقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.