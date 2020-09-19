رئيس قطار المنصورة: العقوبة قاسية.. والوزير لم يعفو عنا

كشف عادل فاروق عبدالهادي، رئيس قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، والذي شهد واقعة التجاوز والتنمر في حق أحد الركاب مجند بالقوات المسلحة، وتدخل صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، لتمنع حدوث كارثة إنسانية، عن أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، رفض العفو والتسامح عنه بعد مطالبته له بتخفيف عقوبة الخصم من الراتب والعمل بقطار البضائع.

وأشار عبدالهادي إلى أنه سيتواجد في هيئة السكة الحديد اليوم لاستلام جواب تنفيذ عقوبة العمل بقطار البضائع، موضحاً أنه جرى وقفه عن العمل منذ حدوث الواقعة.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنه ما زال موقوفاً عن العمل ولم يتم تنفيذ عقوبة العمل بقطارات البضائع حتى هذه اللحظة، موضحاً أنه كان لديه تعليمات بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، ولكن دون تجاوز في حق أي راكب، معترفاً بأنه تجاوز في حق الجندي، وأنه لن يقوم بمثل هذه الأفعال مرة أخرى.

وأضاف عبدالهادي، أن العقوبة التي جرى توقيعها عليه وعلى زميله قاسية جدا، قائلاً: "الحمدلله على كل حاجة وأملي كبير في ربنا أن يتم تخفيف العقوبة"، لافتاً إلى أنه خضع لكشف طبي ونفسي وتحليل المخدرات، وأظهرت العينات سلبياتها.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل، اعتذارا رسميا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.