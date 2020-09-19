معامل التنسيق الإلكتروني تستأنف استقبال طلاب المرحلة الثالثة

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، اليوم، استقبال طلاب المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة 2020 لليوم الثالث على التوالي، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعات للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بمرض كورونا المستجد " كوفيد -19 "، وذلك بدءا من التاسعة صباجاً وحتى الثالثة عصراً.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنَّ معامل الحاسب الآلي بالجامعة استقبلت منذ انطلاق أعمال المرحلة الخميس الماضي، أكثر من 800 طالب حتى الآن، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن أعمال التسجيل للرغبات بالمرحلة، مشيراً إلى أنَّه تمّ توفير أكثر من 300 جهاز حاسب آلي بالمعامل لاستقبال الطلاب.

وأكّد رئيس جامعة حلوان، أنَّ تسجيل رغبات مجاني بمختلف المعامل وجميع الخدمات الأخرى، من طباعة أوراق الترشيحات.

فيما قال السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه يجرى الآن الإعداد لإعلان نتائج مرحلة تقليل الإغتراب، موضحاً أنَّ سبب تأخير الإعلان عنها حتى الآن هو كثرة عدد المتقدمين لإجراء عملية تقليل الإغتراب، مؤكّداً أنَّه لن يتمّ الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق دون الانتهاء من تسجيل طلاب مراحلها كاملة.

"عطا": 60 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة

وأعلن المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفَّا أنَّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أصدر قرارًا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر، إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، قائمًا بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائمًا بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائمًا بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائمًا بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.