قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن 4 مناطق شرقي المدينة، بدءا من الساعة العاشرة صباحًا ولحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة في بيان لها، مساء اليوم، أنه سيجرى قطع وضعف المياه عن مناطق "المندرة قبلي، المعمورة، أبو قير، الكليات والمعاهد".

وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه عن المناطق المشار إليها إلى بدء أعمال الصيانة الطارئة بخط 1500 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة عزبة البحر.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.