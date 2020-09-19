6 معلومات عن عقار كورونا الروسي الجديد: للمصابين بعدوى خفيفة فقط

أعلنت شركة "R-Pharm" الروسية، أمس، أنَّ روسيا وافقت على علاج "كورونافير" لمرضى فيروس كورونا، موضحة أنَّ الموافقة على عقار كورونافي كدواء بوصفة طبية جاء بعد الموافقة وإعطاء الضوء الأخضر على عقار روسي آخر لفيروس كورونا وهو "أفيفافير -Avifavir" في مايو الماضي، وكلاهما يعتمد على "فافيبيرافير" الذي تمّ تطويره في اليابان، ويستخدم على نطاق واسع هناك كأساس للعلاجات الفيروسية.

ويستعرض "الوطن" تزامنًا مع ذلك في نقاط كل ما تريد معرفته عن العقار الروسي الجديد:

1- يستخدم علاج كورونافير لمرضى فيروس كورونا المستجد والذين يتمّ علاجهم خارج المستشفى من المصابين بعدوى خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا.

2- عقار "كورونافير" أحد الأدوية الأولى في روسيا والعالم، الذي لا يعالج المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا، لكنه يحارب الفيروس نفسه.

الشركة المنتجة: دراسة سريرية أظهرت تحسنا في 55% من حالات العيادات الخارجية

3- دراسة سريرية أظهرت تحسنًا في 55% من حالات العيادات الخارجية في الأسبوع الأول من العلاج مع "كورونافير"، مقابل 20% من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا قياسيًا آخر وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المنتجة للعقار.

4- أكّدت الشركة المنتجة للعقار أنَّه في اليوم الخامس من العلاج على الأشخاص الذين أخذوه تمّ القضاء على فيروس كورونا المستجد في 77.5% من المرضى الذين تناولوا الدواء.

5- حصلت الشركة المنتجة على الموافقة على عقار "كورونافير" Coronavir بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا.

6- العقار المضاد للفيروسات قد يتمّ طرحه في الصيدليات الأسبوع المقبل.

كانت وزارة الصحة والسكان، ذكرت أنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مبينة أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 101 ألف و772 حالة من ضمنهم 87 ألفًا و958 حالة تمّ شفاؤها، و5 آلاف و733 حالة وفاة.