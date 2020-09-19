"زنزانة 7" يحقق مليون جنيه في 3 أيام

تصدّر فيلم "زنزانة 7" للفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، قائمة الإيرادات اليومية، وذلك منذ طرحه في دور العرض، يوم الأربعاء الماضي.

وحقق "زنزانة 7"، مليونًا و38 ألف جنيه، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، فقد حصد في أول أيام عرضه 249 ألفًا و212 جنيهًا، بينما حصد يوم الخميس الماضي 334 ألفًا و479 جنيها، ليُحقق أمس الجمعة إيرادات 454.718 ألف جنيه، وذلك وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وأعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "زنزانة 7"، حيث علق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله.. يوم جميل مع الجمهور العظيم، حضرنا الفيلم والحمد لله والشكر لله ردود الفعل حلوة جدًا.. زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".

وأعلن المطرب عمر كمال، عن طرح أغنيته الجديدة "الجدع" مساء اليوم السبت، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر عمر عبر "انستجرام" بوستر الأغنية، وعلق قائلًا: "انتظروا أغنية الجدع اليوم، من فيلم "زنزانة 7" ثقة في الله نجاح، وعايز رأيكم في الأغنية.. أحلى إخوات في الدنيا.

وطرحت الجهة المنتجة فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت بدور العرض السينمائي، اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، بينما انطلق عرضه أمس الأول بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.