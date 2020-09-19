الأعلى للجامعات يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد بحضور عبدالغفار

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بجامعة القاهرة، الآن، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفديو كونفرانس.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات، استعدادت الجامعات للعام الدراسي الجديد، في ظل تطبيق إجراءات النظام التعليمي الجديد "التعليم الهجين"، وكذلك الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها الفترة المقبلة في ظل خطط وإجراءات الدولة المصرية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامجًا دراسيًا مميزًا وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة، ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.

وأوضح الخشت، أنَّه جرى استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 25 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، واستحداث 150 برنامجًا بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبي.

323 برنامجًا دراسيًا تنافس ما يناظرها محليًا ودوليًا ويلبي متطلبات سوق العمل

وأكّد رئيس جامعة القاهرة، أنَّ الجامعة لديها رغبة للتوسع في برامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصصات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنَّه جرى هذا العام استحداث برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وبرنامج سلامة وجودة الأغذية، وبرنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطري.

وأضاف أنه جرى استحداث برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، وبرنامج علوم البيانات في نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الخشت: 25 برنامج تعليم مدمج و150 في الدراسات العليا

وقال الخشت، إنَّ الجامعة حرصت على استحداث وتطوير العديد من اللوائح والبرامج الدراسية وإدخال نظام التعليم الإلكتروني المدمج لأول مرة في الجامعة، حيث جرى استحداث برامج جديدة بأنظمة الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج مع وضع معايير واضحة وشفافة، لاستقطاب الطلاب المصريين والوافدين وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة.