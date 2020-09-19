ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة معامل التحاليل والعيادات 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة ، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها مبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه - هاتف محمول ) من داخل فرع أحد المعامل الطبية - كائن بدائرة القسم.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما ملعومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها , وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة " فارغة " بمسكنهما ، والهاتف المحمول المستولى عليهما) ، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة , وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب " كسر الباب" ، وأقرا بإرتكابهما ( 4) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات , وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.