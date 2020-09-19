طقس الغد.. شديد الحرارة ورياح نشطة وأمطار بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً .

حركة الرياح

وأضافت الهيئة أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة (50%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة (30%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدلاً من متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدلاً من 1.75 متر إلى مترين وربع.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الأحد

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 23

بورسعيد 30 26

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 32 23

رأس سدر 39 26

نخل 35 21

نويبع 37 30

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 37 31

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 40 24

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 45 27

أسوان 46 29

إدفو 46 29

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28.