الطقس اليوم السبت 19-9-2020 في مصر والدول العربية.. أمطار رعدية ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط على القاهرة، ويتوقع وجود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة 20% تقريبا على مناطق متفرقة غربًا، وأمطار متوسطة 30% تقريبا، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة،حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، ليلا.