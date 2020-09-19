ضبط 8 قطعوا الطريق وأشعلوا النيران في مشاجرة بالعاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على 8 أشخاص بتهمة قطع طريق عام وإشعال النيران خلال مشاجرة بين الباعة الجائلين بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين باعة جائلين بأحد الأسواق بالعاشر من رمضان، قُطع خلالها طريق عام، وأُشعلت خلالها النيران.

وألقت الشرطة القبض على 8 متهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.