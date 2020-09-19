رفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق مشتول بعد زيارة محافظ الشرقية المفاجئة

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإنشاص الرمل، إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء على طريق "أنشاص الرمل - مشتول السوق"، وتم استعدال المائل منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً ، للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة.

جاء ذلك عقب جولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين في كافة القطاعات وإحالة رئيس الوحدة المحلية بإنشاص الرمل للتحقيق بسبب الإهمال، وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.