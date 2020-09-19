أستاذ مناعة: التجارب السريرية للقاح كورونا بمصر ستنعكس على تقدم العلوم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية طرح عددًا كبيرًا من المبادرات، منها "100 مليون صحة"، والتي من خلالها تم القضاء على فيروس "سي".

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة قضت على فيروس "سي" نهائيًا، ولم يعد هناك مرضى يعانون منه، كما أنها عالجت مجموعة من المشاكل الصحية التي كانت موجودة ومتفاقمة في مصر، مثل قوائم الانتظار في الجراحات خاصة الدقيقة، إلي جانب علاج الأطفال من الأنيميا وقصر القامة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وضعف السمع.

وأكد أن "100 مليون صحة" كان لها أثر كبير في رفع مستوى المنظومة الصحية للمواطنين، لذلك تُعد المبادرة من أكبر الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه مع بداية جائحة كورونا خصص الرئيس مبلغ 100 مليون جنيه لمواجهتها، ما ساعد بشكل كبير في استقبال المستشفيات للمرضى والتعامل معهم.

وأشار "عقبة" إلى أن مصر تشارك اليوم في التجارب السريرية للقاح كورونا، وهذا جديد على مصر، لأنها لم تشارك قبل ذلك في تجارب بهذا المستوى، حيث تسهم من خلالها في تقدم العلوم بالعالم.