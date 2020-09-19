حزمة مشروعات تنموية وخدمية في ههيا بالشرقية بـ754 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ 270 مشروعاً بكافة القطاعات في نطاق المحافظة، بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه، منها 11 مشروعاً خدمياً بمركز ومدينة ههيا، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والصحة والتعليم والشباب والرياضة، بتكلفة بلغت 754 مليون و840 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 530 مليون و700 ألف جنيه، تشمل إنشاء محطة مياة فائقة الجودة بقرية "العدوة"، تبلغ طاقتها 10 آلاف متر مكعب يومياً، بتكلفة مالية 60 مليون جنيه، ومشروع للصرف الصحي بقريتي "العلاقمة" و"الغنيمية"، وإنشاء محطتي معالجة ورفع بتكلفة مالية 62 مليون جنيه، ومشروع للصرف الصحي وخطوط طرد ومحطات رف "كفر دبوس"، لخدمة 9 قرى بمركز ومدينة ههيا، بتكلفة 408 ملايين 700 ألف جنيه.

وفي القطاع الصحي، أضاف المحافظ أنه يجري الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى كبد ههيا، بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وفي قطاع الطرق، أكد المحافظ أنه يجري استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق "أبو الاخضر/ العلاقمة/ المانسترلي" القطاع الثاني، بطول 7 كيلومترات، وبتكلفة مالية 63 مليون و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا، بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أوضح محافظ الشرقية أنه يجري إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينه ههيا، بتكلفة مالية بلغت 20 مليون و800 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير 3 مدارس ثانوي عام وفني بمركز ومدينة ههيا، بتكلفة 22 مليون و300 ألف جنيه، شملت إحلال جزئي لمدرسة ههيا الصناعية للبنات، لتطوير 25 فصل دراسي، بتكلفة 11 مليون و100 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الزهراء الثانوية للبنات، لتطوير 11 فصل دراسي بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من أعمال توسعة 20 فصل دراسي بمدرسة "الزرزمون" الثانوية بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه.