"اتغير رقم بالكشف".. مرشح لـ النواب بالدقهلية يتظلم لـ"اللجنة العليا"

تقدم أشرف أبو العلا، المترشح عن دائرة دكرنس في الدقهلية، بتظلم للجنة العليا للانتخابات في محافظة الدقهلية، اليوم، بسبب نقل اسمه من رقم "2" إلى "4" في كشف المتقدمين للانتخابات في دائرة " دكرنس – بني عبيد – شربين".

وقال أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تمكن من الحصول على رقم "2" في كشوف المترشحين بالدائرة، وأنهى كافة الأوراق اللازمة لقبول الترشح، وصور اسمه على شاشة الكمبيوتر التي يتم إدخال البيانات من خلالها، إلا أنه رغم كل هذا فوجئ بوجود معلومات أن اسمه أصبح رقم "4".

وأوضح أنه اتخذ المسلك القانوني والرسمي لاستعادة حقه، وتقدم بتظلم إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، وبه صورة الكشوف وقت التقدم، والترتيب والصفة مدون عليها الترتيب والتوقيت والساعة من خلال شاشة الكمبيوتر المدون عليها أسماء المترشحين.

وشهدت الأوقات الأولى لفتح باب الترشح صراع كبير من أجل الحصول علي رقم 1 و2 في كشوف المترشحين بالدقهلية، مما تسبب في زحام كبير لم تشهده لجان تلقي طلبات الترشيح من قبل.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية اليوم ، تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية.

وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر.

وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستقبلت اللجنة خلال أول يومين للترشح أوراق 232 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية وعددها 10 دوائر للمنافسة على 21 مقعدًا فرديًا.