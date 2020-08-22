إعلان نتائج انتخابات نقابة أسنان الدقهلية و"الجندي" نقيبا بالتزكية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء أسنان الدقهلية، عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أجريت أمس الجمعة، بفوز الدكتور حاتم عطا الجندي بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية بالتزكية.

وفاز بمقعدي التجديد النصف فوق 15 سنة، كل من الدكتور محمد رجب عطية عبد المنعم، والدكتور محمد عابد أبو شبانة أحمد.

وأجريت الانتخابات وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بتوفير أدوات التعقيم، والكشف عن درجات حرارة الناخبين، والتباعد ومنع الزحام، وغيرها من الإجراءات للحفاظ على أعضائها.

يذكر أن الانتخابات أجريت على 4 مستويات "مرشحين الأول فوق السن وآخر تحت السن، لعضوية مجلس النقابة الفرعية"، وبالنسبة للنقابة العامة والمناطق، "النقيب العام" و"منطقة شرق الدلتا"، و"3 مرشحين فوق السن، و 3 مرشحين تحت السن، للنقابة العامة".

ويتنافس علي مقعد النقيب العام 10 أطباء، بالإضافة إلى 8 يتنافسون على عضوية النقابة العامة فوق السن، و11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق، وفاز الدكتور حاتم الجندي بمقعد نقيب الدقهلية بالتزكية.