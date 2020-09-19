تحديث الاعتماد العالمي من مواصفة الأيزو لجودة المياه بالإسكندرية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بجودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بأن المعامل المركزية والإدارة العامة للجودة بالشركة، حصلت على الإصدار الحديث من مواصفة الأيزو 2017/ 17025 وذلك بعد اجتيازها مراجعة المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" بعدد مؤشرات مضاعف "83 مؤشر".

وأوضح، أن تحديث هذا الاعتماد وزيادة المؤشرات بمثابة دليل على دقة القياس وكفاءة العاملين والتطوير المستمر، وأيضا للجهود المبذولة والدؤوبة للوصول لأعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.

وأشار "جابر" إلى أن اعتماد الأيزو 2017/17025 اعتماد عالمي يمنح المعامل وثيقة دليل على كفاءة ودقة القياس، والقدرة على إصدار تقارير ونتائج موثوقة، حيث تعد هذه المواصفة القياسية الأكثر لكل مختبرات الاختيار والمعايرة.

وهنأ رئيس شركة مياه الاسكندرية العاملين بقطاع المعامل على مجهودهم وحرصهم على تطوير الأداء ما يعود لصالح المواطن.