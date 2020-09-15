انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بمحافظة الجيزة اليوم

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن 8 مناطق وهى "كفر غطاطى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتها من الطالبية حتى المنصورية" اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء.

وأكدت المحافظة أن سبب الانقطاع يعود لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مما يتسبب فى قطع المياه 8 ساعات.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة للأعمال وإزالة أي معوقات.

وكانت محافظة الجيزة، أهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.