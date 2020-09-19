الكشف على 1224 مريضا في منشأة أبو عامر بالشرقية

أشرف الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية بالمحافظة، وتم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، بقرية منشأة أبو عامر التابعة لمركز ومدينة الحسينية، والتي استمرت لمدة يومين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وشملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، وأنف وأذن" .

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1224 مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 60 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم إجراء جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.