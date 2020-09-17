"عين شمس" تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض بـ"البرتقالي"

تزيّنت جامعة عين شمس وقصر الزعفران ومبنى كلية الطب، وأبنية المستشفيات الجامعية، باللون البرتقالي احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المريض والأطقم الطبية، الذي تنظمه كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، ومكتب تمثيل المنظمة بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد الكلية، الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ونجوى متولى عضو اللجنة الدولية لسلامة وأمان المريض.

شمل الاحتفال يومًا علميًا ومعرضًا لإرشادات سلامة المريض بالمستشفيات، وتوعية عن الأهداف العالمية لسلامة المريض، وغيرها من الفعاليات التي تهدف لنشر الوعي بسلامة وأمان المريض بالمستشفيات وطلبة كلية الطب.