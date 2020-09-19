انطلاق "100 مليون صحة" للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي في القليوبية

انطلقت المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بمحافظة القليوبية، اليوم، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في 11 إدارة صحية.

من جهته، أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية تأتي برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمحافظ عبدالحميد الهجان، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأكد وكيل الصحة أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة ومنها أمراض الكلى والمستهدف المواطنون فوق 40 عامًا.

وأشار "الطباخ" إلى أن المبادرة تقدم التوعية للمواطنين، وفحص الكلى والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالاضافة الى السكر والضغط وأمراض السمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبي، وأخرى ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب، والقوافل العلاجية.