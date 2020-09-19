مستشار رئيس الحكومة يكشف خطة الانتقال للعاصمة الجديدة: شقق للموظفين

كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الاداري، خطة الحكومة لنقل العاملين في الدولة إلى الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الربع الأول من العام المقبل 2012، مؤكدًا أنه سيجرى صرف حوافز ومميزات عديدة للموظفين الذين سيجرى نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء توفير وحدات سكنية في العاصمة الإدارية أو مدينة بدر، فضلًا عن إعدادهم وتدريبهم بشكل كامل للتعامل مع المنظومة المميكنة الجديدة.

وأضاف محمود، في حواره لـ"الوطن"، أن هناك حوافز للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية عبارة عن شقق سكنية بأسعار مخفضة للغاية وبالتقسيط، فضلًا عن توفير وسائل مواصلات مطورة لتسهيل عملية الانتقال إلى أعمالهم، وإلى نص الحوار:

- هل تم الانتهاء من تجهيزات الحي الحكومي لنقل الموظفين إليه؟

بالفعل، نحن نوشك على الانتهاء بشكل نهائي من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لنقل الموظفين إليها، واليوم تفقّده رئيس مجلس الوزراء للوقوف على آخر مستجدات العمل فيما يخص أعمال البناء وغيرها، لكن فيما يخص الأعمال الخاصة بالموظفين فهناك منظومة مميكنة تم العمل عليها منذ شهور وهي الآن في مراحلها الأخيرة وسوف يتم تعامل جميع الموظفين بالنظام المميكن وليس الورقي كما كان سابقًا.

- ما عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

عددهم 60 ألف موظف وهم جميع العاملين بدوواين الوزارات المختلفة، حيث يتم حاليًا تدريبهم وتأهيليهم على التعامل مع الحاسب الآلي، وإعطاؤهم دورات في لغات متعددة ومهارات أخرى كي يتمكنوا من التعامل مع المنظومة الجديدة.

- متى سيُنقل هؤلاء الموظفون؟

سيتم نقلهم بداية من شهر يناير 2012 وعلى مدار 3 أشهر بشكل سريع وأريد أن أوضح أن هذا الأمر لن يعيق إنهاء إجراءات المواطنين أو عمل هذه الوزارات، لأننا قمنا بتجهيز المكاتب الجديدة بحيث ينهي الموظف عمله يوم الخميس ويبدأ عمله السبت بشكل طبيعي.

- ما نوعية الحوافز التي ستقدم للموظفين؟

الحوافز عبارة عن شقق سكنية بأسعار مخفضة للغاية وبالتقسيط، هذا فضلًا عن توفير وسائل مواصلات مطورة لتسهيل عملية الانتقال إلى أعمالهم، وتدريب وتأهيل من كافة المستويات لجميع الموظفين.

- هل تشمل هذه الحوافز زيادة المرتبات؟

لا، زيادة المرتبات هي أمور أخرى مرتبطة بلوائح وقوانين وليست من ضمن الحوافز.

- هل هناك موظفون يرفضون الانتقال إلى العاصمة الإدارية؟

لا، جميع الموظفين مرحبون وسعداء بالانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- ماذا عن باقي العاملين في مؤسسات الدولة؟

بالتأكيد، لن نتمكن حاليًا من نقل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة لأن عددهم بالملايين، هذا فضلًا عن تعاملهم بشكل مباشر مع الجمهور والمواطنين، سيواجهون صعوبة في الانتقال للعاصمة لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

- ما المؤسسات المستثناة من الانتقال للعاصمة الإدارية؟

كثيرة.. مثلًا الشهر العقاري، أقسام الشرطة، المحليات ومجالس المدن، المستشفيات، المدارس والمدرسين، من سيتم نقلهم هم العاملون في دواوين الوزارات فقط.

- هل هناك خطة مستقبلية لنقل باقي العاملين في الدولة؟

نعم، هناك خطة تعمل عليها الدولة حاليًا لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة سوف تنتهي خلال 3 سنوات فقط، ستمكن جميع المواطنين من الانتقال من وإلى العاصمة الجديدة والقديمة لتسهيل الأمور عليهم.