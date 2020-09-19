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هاني يونس ينشر فيديو من العاصمة الإدارية: "اتفرجوا على الجمال"

كتب:

محمد عزالدين
12:21 م | السبت 19 سبتمبر 2020
الحي الحكومي

الحي الحكومي

نشر هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق "يونس" في الفيديو، قائلا: "دي المباني الحكومية، دي الوزارات المصرية لحكومة مصر الجديدة، وزارة المالية، الوزارات كلها بتتشطب، ورئيس الوزراء النهاردة بيتجول في الوزارات المختلفة، اتفرج حضرتك على الجمال، اتفرجوا على مصر الجديدة".

ويجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات القومية.   

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