ضبط مرتكبى واقعة الإعتداء على بائعين بأحد الأسواق بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من شخصين (بائعيّن خضروات) بقيام ثلاثة أشخاص (بائع أسماك – بائعيّن خضروات – لأحدهم معلومات جنائية) بمنعهم من الوقوف بفرش خضروات داخل أحد الأسواق بدائرة القسم ، وقيامهم بفك العروق الخشبية خاصتهما وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإضرام النيران بها وبإطار كاوتشوك ، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة وبثها مباشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وأمكن ضبط أحد المتهمين "بائع الأسماك المشار إليه" ، وعدد 7 أشخاص لإشتراكهم فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والعرض على النيابة العامة