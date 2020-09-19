محافظ البحيرة في العيد القومي: الانتهاء من 111 مشروعا عملاقا

بمشروعات تتجاوز الآفاق تخطو محافظة البحيرة فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق، بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه الكبير للمحافظة باستثمارات بلغت 43 مليار جنيه خلال عامين فقط.

حرصت "الوطن" على أن تزف بشرى لأهالي البحيرة، في العيد القومي للمحافظة، اليوم، وهي الانتهاء من 111 مشروعًا عملاقًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، جاهزة للافتتاح خلال الأيام المقبلة لخدمة أبناء المحافظة.

وعلى هامش حوار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لـ"الوطن"، قال إنه تم الانتهاء من رصف 33 طريقًا جديدًا، بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، ودخولها للخدمة بمختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن 24 مدرسة تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه، تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد.

وأكد أن 12 مشروعًا ستدخل الخدمة رسميًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تبلغ تكلفتها ملياراً و١٧٥ مليون جنيه، وافتتاح 19 مشروع إنشاء وإحلال وتجديد للملاعب ومراكز الشباب بنطاق المحافظة بتكلفة تتجاوز 19 مليون جنيه.

وفي مجال الصحة، هناك 7 صروح طبية عملاقة جديدة سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة تقدر تكلفتها بمليار و34 مليون جنيه، وافتتاح 16 مسجدًا على مستوى 8 مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة ودعم وإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تتجاوز 33 مليون جنيه.

وأكد "آمنة" أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2038 مشروعًا على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في شتى المجالات والقطاعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 43 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة القصيرة الماضية لم يتم في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لجميع المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.