رئيس التحرير

محمود مسلم

"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية مجانية على 3.94 مواطن

كتب:

عبد الله مشالي
01:45 م | السبت 19 سبتمبر 2020
"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية مجانية على 3.94 مواطن

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، اليوم، أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان مديرية الصحة، تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني، في عزبة النهضة بمدينة أسوان، وقرية حاجر أبو خليفة بمركز نصر النوبة، واستمرت يومان في كل قرية.

وتم إجراء الكشف الطبي على 3094 مواطنُا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، فضلًا عن عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}

اقرأ المزيد:

لأول مرة منذ أشهر.. "صحة أسوان" تعلن "صفر" إصابات كورونا

بشرة خير.. "صحة أسوان" تعلن شفاء 40 مصاب كورونا خلال 48 ساعة

محافظ أسوان عن التعامل مع إصابات كورونا: صحة المواطن فوق أي اعتبار

"صحة أسوان" تعرض إجراءات التعامل الجديدة مع كورونا على المحافظ

صحة أسوان: اكتشاف 24 حالة كورونا من أهالي أسوان منذ بداية ظهور الوباء

صحة أسوان: 15 مصابا من أبناء المحافظة منذ ظهور كورونا

عاجل.."صحة أسوان": اكتشاف حالتين جديدتين بكورونا مخالطين لمريض

"صحة أسوان" تنفذ حملات تطهير للوقاية من فيروس كورونا