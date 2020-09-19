"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية مجانية على 3.94 مواطن

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، اليوم، أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان مديرية الصحة، تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني، في عزبة النهضة بمدينة أسوان، وقرية حاجر أبو خليفة بمركز نصر النوبة، واستمرت يومان في كل قرية.

وتم إجراء الكشف الطبي على 3094 مواطنُا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، فضلًا عن عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.