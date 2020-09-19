شركات الدعاية تتسابق لنيل حصتها من المرشحين في أيام الترشيح

مع بداية فتح باب الترشح لمجلس نواب 2020، حرصت بوسي أبو العلا، مديرة التسويق بإحدى شركات الدعاية، على التواجد في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، للتعرف على المرشحين وأخذ بياناتهم، وتعريفهم بما تقدمها شركتها من خدمات قد تقودهم للجلوس تحت قبة البرلمان.

وتصف بوسي طبيعة المهمة الموكلة إليها قائلة: "باتكلم مع المرشحين اللي جايين يقدموا أوراقهم، وباخد بياناتهم عشان اتصل بيهم بعد كده، أعرض عليهم إزاي نقدر نفيدهم في حملتهم الانتخابية".

لا يبدأ عمل بوسي أول أيام فتح باب الترشح فقط، وإنما قبلها بنحو شهرين، حسبما تروي: "بتفرغ قبل الانتخابات بشهرين أو أكتر، عشان أعمل دراسة جدوى، تشمل دراسة المكان والمستجدات الموجودة في المجتمع، وموقع السوشيال ميديا".

بعدها تبدو الأمور سهلة بالنسبة لمديرة التسويق: "الموضوع بسيط وسهل، مش محتاج أكتر من إني أوصل للمرشح الفكرة، وإحنا الاتنين محتاجين لبعض، أنا محتاجاه عشان أعمل بيزنس، وهو محتاجني عشان يوصل للناس، ويوصلهم برنامجه، وعمل إيه وهيعمل إيه".

ويكشف المهندس أنور محمد، المدير التنفيذي لإحدى شركات الدعاية، المزيد عن هذا النشاط، قائلا: "نعمل في مجال الانتخابات منذ 2015، ويشمل عملنا التسويق الإليكتروني والسوشيال ميديا، وطباعة البانرات، وأيام الترشح هي بداية العمل الفعلي بالنسبة لنا حيث نجمع خلالها بيانات المرشحين، من خلال مندوبين لنا موجودين بكل المحاكم التي تتلقى طلبات الترشح، وبعد ذلك نتصل بهم لعرض خدماتنا عليهم، وغالبا ما نعقد اجتماعات مع 80% منهم، وتقريبا نتعاقد مع نصفهم لتولي حملاتهم الدعائية.

يتوسع أنور في ذكر تفاصيل عملهم، قائلا: "أول خطوة بنعمل المرشحين صفحة على الفيسبوك وفيديوهات دعائية، وبنطبعلهم بانرات، وبنتابع المرشح في كل حاجة، بنبعت ناس تصوره وتصور مؤتمراته، وبنظمله حملة رسائل إس إم إس وواتس آب للدعاية له، وتتحدد التكلفة التي يدفعها المرشح على حسب عدد الخدمات التي يطلبها، وتتراوح بين 15 و50 ألف جنيه".

تبدو المهمة بالنسبة للمدير التنفيذي للشركة في انتخابات النواب أسهل منها في انتخابات الشيوخ التي انتهت لتوها: "المهمة كانت صعبة في الشيوخ لأن الدوائر كانت كبيرة، والناس ما كانتش فاهمة الموضوع، لكن في النواب الناس ثقافتها أعلى شوية، والمرشحين عايزين ينجحوا، وده بيساعدنا أننا نحقق نجاح أكبر".