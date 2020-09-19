كواليس إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب

أثنى الدكتور عادل البغدادي، مدير إدارة المجالس الطبية في الدقهلية، على النظام الذي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات هذا العام بخصوص الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، مضيفًا: "كل شيء محدد ودقيق وكل مواطن عارف ساعة الحضور للكشف، والنتيجة تبلغ لكل الجهات بطريقة بسيطة وإلكترونية".

وقال البغدادي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الكشف الطبي يبدأ بالتسجيل، وكل راغب في الترشح يدخل على موقع الوزارة، وبه تقسيم على 6 مواقع "مستشفيات" للكشف، بحيث لا يحدث تكدس حفاظا على التباعد، ويوزعهم الموقع بالساعة، ونادرا ما يتجمع 4 مع بعض، ومع ذلك فتحنا لهم مدرج كامل للانتظار به.

وأوضح أن "هذا النظام يريحنا ويريح المترشح، فوقت انتظاره يكون بسيط، وأيضا نتعامل معه بكل هدوء، وعندما يحضر المترشح، يدخل إلى الاستعلامات التي توجهه إلى الدور الأول بجوار مكتب مدير مستشفى المنصورة الدولي، والحجرة الأولى يدفع الرسوم وينتقل بعدها إلي حجرة الكشف، ثم يأخذ خطاب إلى إدارة المعامل، يعمل تحليل المخدرات والمسكرات والنتيجة تأتي لنا في اليوم الثاني، ويعود لي ليحصل على الخطاب الذي يقدمه للمحكمة".

وأشار إلى أن نتيجة الكشف الطبي ترسل إلى المحكمة ويتم تسليم نسخة للمواطن، وتحتفظ المستشفى بنسخة أخرى، ويتم تسجيل كافة الإجراءات على "سيستم" الوزارة، ويمكن للجنة الانتخابات الاطلاع عليه، فالنظام هذا العام إلكترونيًا بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنه عام 2015 كان رئيسًا للجنة، والفرق كبير في النظام وأفضل الآن.

وأكد أن الكشف النفسي، ما لم يكون مؤثرا القدرة والإدراك وما يؤثر على أداء وظيفته النيابية، ونعمل يوميا حتى الساعة 9 مساء، ونرسل بيان للوزارة وبيان لإدارة المجالس الطبية ويتواصلوا مع الهيئة العليا للانتخابات.

في سياق موازي، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 417 مرشحًا محتملًا.

وأهاب مكي، بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقدم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد وسط تدابير وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.