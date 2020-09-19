الطالبة رودينا بعد التحاقها بـ"إعلام": "الحلم اتحقق رغم خطأ السيستم"

نشوة الانتصار واحتضان الحلم بعد فقدان الأمل، شعوران يحارب لأجلهما الكثيرون، الصابرون يصلون أولا، وكانت من بينهم الطالبة رودينة سعد صلاح الدين، التي لم تعترف بأن فقدانها للبصر قد يكون عائقا في التحاقها بكلية الإعلام التي تراودها في الحلم وتزيح لأجلها معوقات الواقع، حتى صارت الأمنية يقينا بإعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة قبول رودينة والتحاقها بالشعبة الإنجليزية كما تمنت، بعد إعطائها منحة دراسية كاملة من قِبل رئيس الجامعة.

قبل أيام وتحديدا في 16 سبتمبر الماضي، تحدثت الطالبة رودينة سعد صلاح الدين، الأولى في الثانوية العامة على مدارس المكفوفين بمجموع 400 درجة في الشعبة الأدبية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، حيث أظهر الرئيس السيسي الدعم للطالبة التي تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

"الحلم اتحقق"، أول تعبير جال بخاطر رودينة وترجمه لسانها في كلمات تتمتمم الحمد الدائم لله، إذ قالت، في تصريح لـ"الوطن"، إن دكتور محمود علم الدين بكلية الإعلام تواصل معها هاتفيًا، أمس، ليخبرها بالقرار، وزاد من فرحتها قبولها بالشعبة الإنجليزية في الكلية؛ لحبها في تلك اللغة وأرادت ألا تبتعد عنها وكذلك تدرس ما حلمت بها لتجتمع أمنيتها في زيادة خبرتها بالاستمرار في إجادة اللغة الإنجليزية مع دراسة الإعلام، لتعتبر أن المنحة الدراسية التي أعطتها الجامعة "هدية كافية" بعد مواجهاتها صعوبات في التقديم أثناء فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى وإجرائها اختبارا للقدرات بالكلية وعند ظهور النتيجة على لموقع الإلكتروني لم تجد اسمها "لا بقبول ولا بالرفض"، فالتنسيق اعتبرها "ساقطة" وألحقها بكلية الألسن، فذهب لكلية الإعلام وطلبت من شؤون الطلبة معرفة النتيجة واتضح أنها نجحت "لكن السيستم وقع اسمها" وواجهت صعوبة في تحويلها لكلية الإعلام.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الجامعة قررت قبول الطالبة رودينة سعد بكلية الإعلام، وذلك بعد إعطائها منحة دراسية كاملة من قبل رئيس الجامعة، مشيرة إلى أنها سيتم إلحاقها بالشعبة الإنجليزية بالكلية بعد حل مشكلة اختبارات القدرات.

وأوضحت عميد الكلية في حديثها، لـ"الوطن"، أنها التقت برودينة الفترة الماضية بصحبة والدتها بالكلية، مشيرة إلى أنه سيتم تذليل جميع العقبات أمامها الفترة المقبلة وتسخير كل الإمكانات لها أثناء الدراسة.