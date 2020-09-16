"رودينا" الأولى على الثانوية مكفوفين: كلمتي أمام الرئيس ارتجالية

لم تكن تتخيل أن اجتهادها في الثانوية العامة وتفوقها سيكون سببا في حصولها على فرصة لن تتكرر كثيرا، وأن تنال فرصة عرض تجربتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر يشهده كافة المصريين بحضور عدد من قيادات الدولة.

حلم تحقق بدعوة من الرئاسة، فالطالبة رودينا سعد صلاح العزيزي، الأولى على المكفوفين في الثانوية العامة بمجموع 400 درجة في الشعبة الأدبية، التي دعمتها أسرتها طوال عام كامل للتفوق في الثانوية العامة كانت تحلم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى، الحلم الذي تحول لواقع بتكريمها اليوم وإعرابه عن فخره بها.

تروي "رودينا" لـ"الوطن"، أنها تلقت مكالمة هاتفية قبل يومين، من أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، تخبرها بحضور المؤتمر الذي سيحضره الرئيس السيسي، لعرض تجربتها في الثانوية العامة.

بالصلاة والقرآن.. هكذا استعدت "رودينا" للقاء الرئيس السيسي، فعقب صلاة الفجر حرصت على تلاوة القرآن، "بلاقي الراحة والسكينة بعد قراءة القرآن، ولحد قبل ما أوصل ماكنتش مصدقة أني هقابل الرئيس"، حسب حديثها.

اختارت "رودينا"، أن يكون حديثها أمام الرئيس يكون من القلب وبتلقائية دون تحضيرات مسبقة، "أنا بحب كلامي يكون من القلب، ومتأكدة أنه وصل للرئيس لأنه يشعر بالمصريين كلهم"، وفقًا لحديثها.