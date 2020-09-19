محافظ البحيرة: 555 مليون جنيه متحصلات 150 ألف طلب للتصالح

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين، لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات، وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.

وشدد محافظ البحيرة على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب، والحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر جميع الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر، بتوافد أعداد المتقدمين، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز، وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأوضح محافظ البحيرة أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، في مختلف مراكز المحافظة، بلغ 150 ألفاً و814 طلباً، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 555 مليون جنيه.