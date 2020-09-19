محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على "يوتيوب" لـ 11 مليون مشترك

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع جمهوره بوصول قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" 11 مليون مشترك.

وعلق رمضان قائلًا: "الحمد لله ثم شكرًا لجمهوري الغالي.. قناتي ع اليوتيوب تحصد 11 مليون مشترك".

رمضان طرح مؤخرا كليب "يا حبيبي"، الذي يجمعه بمغني الراب جيمس، وتم التصوير في دبي، حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي، لتصوير الكليب.

وروّج محمد رمضان للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليها بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".