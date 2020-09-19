"البهظ ورشدي الخيال وأبو الغار".. 11 شخصية فنية لـ جميل راتب لن تنساها

نجح في استغلال المظهر الخواجاتي في عدد من الأعمال الفنية لامتلاكه "الشكل" والتحدث بأكثر من لغة أجنبية، ثقافته وعشقه للتمثيل جعلا منه "مشخصاتي" بالدرجة الأولى، أجاد وأبدع في تجسيد عدد من الشخصيات منها "الحرامي، تاجر المخدرات، الموظف، السفير، العمدة، العاشق الولهان"، رؤيتك لاسمه "جميل راتب" على تترات الأعمال الفنية، تجعلك تطمئن وتستعد لمساحة من التألق والمتعة الفنية.

عامان على وفاة الفنان جميل راتب، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر من عام 2018 تاركًا إرثًا فنيًا يزيد عن 150 عمل فني ما بين السينما والدراما والمسرح، أدوارًا خالدة لن تنساها ذاكرة الفن، تستعرض "الوطن" أبرزهذه الشخصيات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

البهظ

"الكيف شهوة.. والشهوة هى اللي بتشد القرش من جيب الناس"، من أشهر عبارات سليم البهظ، تاجر المخدرات الذي جسّده جميل راتب خلال أحداث فيلم "الكيف" عام 1985.

فيلم الكيف للمخرج علي عبدالخالق، والمؤلف محمود أبو زيد، مع محمود عبدالعزيز، يحيى الفخراني، نورا.

رشدي الخيال

مع عادل إمام، والكاتب وحيد حامد، و المخرج شريف عرفة، قدم جميل راتب، شخصية الوزير رشدي الخيال، الذي يسعى للوصول إلى مقعد البرلمان، خلال أحداث فيلم "طيور الظلام" عام 1995، ومن أشهر الهتافات التي رددها الزعيم "عاش رشدي الخيال نصير الفقرا والجربانين.. رشدي أووه أوووه".

ومن أشهر مشاهده قيام المحامي فتحي نوفل "عادل إمام" بتسليم طفلًا صغيرًا عاريًا إلى رشدي الخيال، ليحمله بين أيديه، ويضطر الأخير أن يمتثل لذلك متأففًا، خصوصًا مع طلب نوفل منه عند اقتراب أحد الأشخاص البسطاء منه "بوسه من بؤقه".

الشرنوبي

مع سعاد حسني، وعادل إمام، جسّد جميل راتب، شخصية "الشرنوبي" رجل الأعمال الفاسد الذي يستغل حاجة الفقراء للمال ويحملون عنه جرائمه أمام النيابة ويدخلون السجن بدلًا منه، من خلال أحداث فيلم "حب في الزنزانة" عام 1983 للمخرج محمد فاضل، وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي.

إدمون

مع مديحة كامل، ومحمود ياسين، جسد جميل راتب، شخصية "إدمون" ضابط في الموساد الإسرائيلي الذي ينجح في تجنيد "عبلة" لصالح المخابرات الإسرائيلية، من خلال أحداث فيلم "الصعود إلى الهاوية" عام 1978 للمخرج كمال الشيخ، و سيناريو وحوار صالح مرسي.

أبو الغار

من أشهر الشخصيات الدرامية للفنان جميل راتب، الدكتور مفيد أبو الغار، الذي يقف ضد مؤامرات المعلمة فضة المعداوي للاستيلاء على الفيلا الخاصة به، خلال أحداث مسلسل "الراية البيضا" عام 1988، للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج محمد فاضل، بطولة سناء جميل، هشام سليم، سمية الألفي، سيد زيان.

حيدر

عام 1990 جسد جميل راتب، شخصية العمدة حيدر، الذي يسعى بفساده للسيطرة على كل من حوله، خلال أحداث مسلسل السبنسة، للمؤلف سعدالدين وهبة، والمعالجة لمحمد جلال عبدالقوي، والإخراج نور الدمرداش، بطولة سميحة أيوب، صابرين، أحمد أدم، أحمد بدير.

جيوفاني

في أحداث مسلسل "زيزنيا" بجزأيه الأول والثاني، قدم جميل راتب شخصية "جيوفاني ديلورينزي"، عمدة الإيطاليين في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي، للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرج جمال عبدالحميد، بطولة يحيى الفخراني، ماجدة الخطيب، حمدي غيث، هدى سلطان.

أبوالفضل

اشتهر جميل راتب، بشخصية جدو "أبو الفضل جادالله عويس"، والد ونيس، خلال أحداث مسلسل يوميات ونيس بجميع أجزاءه، بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، زوزو نبيل، عبدالله مشرف.

أبو رحاب

مع فاتن حمامة، جسد جميل راتب، شخصية رجل الأعمال صلاح أبو رحاب، خلال أحداث مسلسل "ضمير أبلة حكمت" عام 1991 للكاتب أسامة أنور عكاشة، والمخرجة إنعام محمد علي، بطولة أحمد مظهر، يوسف شعبان، عبلة كامل، محمود الجندي، صابرين.

لطفي

في مسلسل "رحلة المليون" عام 1984، و "سنبل بعد المليون" عام 1987 مع محمد صبحي، قدم جميل راتب شخصية الثري لطفي الدمنهوري الذي يعمل لديه "سنبل"، للمخرج أحمد بدرالدين، والمؤلف أحمد عوض.

بسيوني

في أحداث مسلسل "الزوجة أول من يعلم" عام 1987، للمؤلف نبيل عصمت، والمخرج فايز حجاب، جسد جميل راتب، شخصية "بسيوني" الموظف الذي خرج على المعاش ويعاني مت حكمات زوجته ناظرة المدرسة، بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، أبوبكر عزت، صلاح السعدني، زهرة العلا، شهيرة، سناء يونس.