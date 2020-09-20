طقس اليوم ودرجات الحراراة المتوقعة: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً .

وأضافت الهيئة أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة (50%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة (30%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويبقي التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدل من مترونصف إلى مترين وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع .

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

مكة 43 28

المدينة 42 27

الرياض 42 25

المنامة 39 31

أبو ظبي 39 29

الدوحة 39 29

الكويت 45 29

دمشق 37 17

بيروت 31 25

عمان 35 19

القدس 32 20

غزة 33 20

بغداد 42 23

مسقط 36 28

صنعاء 27 11

الخرطوم 40 27

طرابلس 29 22

تونس 31 22

الجزائر 26 19

الرباط 26 15

أنقرة 29 13

إسطنبول 24 19

إسلام أباد 37 21

نيودلهي 37 26

جاكرتا 34 24

بكين 25 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 24 18

أثينا 25 20

روما 30 18

باريس 26 16

مدريد 23 15

برلين 23 9

لندن 23 13

مونتريال 13 5

موسكو 12 7

نيويورك 18 8

واشنطن 19 9

نواكشوط 30 26

أديس أبابا 21 13