سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة معاينات تسعير الأراضي

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لجنة مكبرة لإجراء بعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها حيث تم معاينة الأراضي بقرى ومراكز المحافظة المختلفة بمشاركة رؤساء المراكز ولجنة أملاك الدولة وممثلى الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

ومن جانبه، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المتابعات والمعاينات على الطبيعة لمراجعة تسعير الاراضى بقرى ومراكز المحافظة مستمرة ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة، مشددا على الإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين واستكمال موافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظاً على أملاك الدولة وللمضى قدماً فى منظومة التقنين فضلا عن تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضي والتي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها المتخصصين من كافة الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين مؤكدا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأراضي املاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الزراعية ضمن الموجة الـ 16 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة.