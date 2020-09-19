قوافل طبية لمصر الخير تستهدف 16 قرية بأسيوط للكشف عن أمراض الباطنة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في تنظيم القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.

وأشاد المحافظ بدور مؤسسة مصر الخير في تنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول فى الدم بعدد 16 قرية بمراكز الغنايم والقوصية وديروط ومركز أسيوط على أن تستكمل الفعاليات بباقى قرى المحافظة المستهدفة تنفيذ لخطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الاكثر احتياجا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط انه فى إطار السعى الجاد لمؤسسة مصر الخير لتنمية الانسان فى شتى المجالات منها ( صحة - تعليم - تكافل – تنمية متكاملة ) فقد قامت مؤسسة مصر الخير بتنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول فى الدم بتمويل من شركة أرما للمواد الغذائية بهدف توفير خدمة صحية لمحدودى الدخل بالمناطق المحرومة وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال إجراء التحاليل للكشف عن الدهون، توقيع الكشف الطبى فى تخصصات ( باطنة - قلب - تغذية) للكشف عن الامراض، وكذا نشر الوعى الوقائى من أمراض إرتفاع كولسترول الدم مثل تصلب الشرايين ودهنيات الكبد لافتا الى ان القافلة تستهدف 4 مراكز هي "الغنايم – القوصية – ديروط – مركز أسيوط" وذلك بالوحدات الصحية بعدد 16 قرية بالمراكز الاربع وتستمر القوافل حتى 10 اكتوبر القادم.

وبدأت القوافل فعالياتها بقرى مركز الغنايم تحت إشراف جاد الله مشرف رئيس المركز وبمشاركة مسئولى الوحدات الصحية بالمركز ورؤساء القرى وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية اللازمة على ان تستكمل القوافل فعالياتها باقى القرى المستهدفة.