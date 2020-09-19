الوطنية للإعلام تطمئن موظفيها: نبحث عن بديل لـ"جراج ماسبيرو"

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أنها بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على حقوق العاملين في "جراج ماسبيرو"، الذي يقدم خدماته لهم ولضيوف البرامج المختلفة، من خلال إجراء مفاوضات والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للإبقاء على الجراج.

وقالت "الوطنية للإعلام" في بيانٍ لها، إن قرار هدم جراج ماسبيرو، جاء بناءً بما يتماشى مع مطالب الدولة، إذ ترى أن هناك ضرورة ومصلحة قومية بضم المساحة المقام عليها الجراج ضمن المشروع القومي لتطوير مثلث ماسبيرو وللحفاظ على التنسيق والشكل الحضاري بهذا المكان.

وأوضحت "الوطنية للإعلام"، أن التفاوض جار حول توفير بدائل خلال العمل بالمشروع وأيضًا بعد الانتهاء منه، بتوفير جراج خاص للعاملين بـ"ماسبيرو".