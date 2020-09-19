عاجل.. مدبولي يتفقد شقق موظفي العاصمة الجديدة بمدينة بدر

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، لتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، ووحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة التي يتمّ تنفيذها بمدينة بدر، وذلك بعد انتهائه من تفقد مشروع الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية ومشروعات "العاصمة الجديدة".

كان "مدبولي"، زار اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة اجتماعاً مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، من المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.