بعد ولادة طفل مذبوح الرقبة بالأقصر.. أطباء يحذرون من الملوثات البيئية

شهد مستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة، ومصاب بتشققات جلدية"، بتلك العبارة المختصرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بخبر ولادة طفل مذبوح الرقبة يعاني من مشاكل في الجلد وتوفي بعد الولادة بـ24 ساعة تقريبا، سبق تلك حالة ولادة طفل بعين واحدة في المستشفى نفسه، في حالة ولادة نادرة، لا تحدث كثيرا في العالم.

"الوطن" رصدت تلك الظاهرة وتواصلت مع أطباء نساء وتوليد للتعرف علي أسباب تشوه الأجنة إلي جانب أبرز طرق الوقاية منها، حيث أجمع عدد منهم علي أن التشوهات عبارة عن مشاكل في جسم الجنين قد تتسبب له بإعاقات جسدية أو عقلية بعد الولادة ولها أسباب عديدة تأتي في مقدمتها مشاكل الجينات والكروموسومات، حيث قد يتسبب خلل الجينات بمشاكل وتشوهات في الأجنة، ففي بعض الحالات قد لا تعمل الجينات كما يفترض بها في الحالات الطبيعية، ما من شأنه أن يؤدي إلي تشوه الأجنة، العامل الثاني هو أن زواج الأقارب قد يكون باب لولادة حالات مشوهه.

في هذا الإطار يقول الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن تشوهات الأجنة ظاهرة موجوده في العالم منذ قديم الأزل حيث غالبا ما يكون نسبة التشوة مقارنة بالأسوياء 1 بالمائة منهم، مؤكدا أن زواج الأقارب يعد سببا رئيسيا في الكثير من حالات التشوة: "40 %هي نسبة الإصابة بتشوه الجنين في حالات زواج الأقارب، وده بيكون بسبب بعض الأمراض اللي مش ظاهرة لكن لها جين مختفي وفي حالة تزاوج الأقارب من الدرجة الأولى تظهر تلك الأمراض".

وعن ثاني أسباب تشوه الأجنة يقول أستاذ أمراض النساء والتوليد أن الملوثات البيئية إلي جانب الأدوية التي يتم تناولها دون الرجوع للطبيب تكون أحد العوامل الأخري في ظهور التشوهات التي تؤدي في معظم الأحيان إلي وفاة الطفل، إلي جانب الإرهاق الذي يصيب الأم جراء حملها لجنين مشوه: "بوجه نصائح للمقبلين على الجواز بعدم تناول أدوية ضغط وسكر دون الرجوع لطبيب النساء والتوليد لأن تلك الأدوية تؤثر بشكل مباشر علي الجنين في الأشهر الأولي من الحمل، والتشخيص المبكر في أول 3 شهور، ولو فيه مشكله في صحة الجنين قد تؤثر علي حياته فيمكن إجهاض الأم لأن مفيش مشكله فقهية في الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل، طالما فيه خطر علي حياة الأم والجنين مشوه".

ويؤكد" جعفر" ٱن حمض الفوليك يقي من تشوهات الجهاز العصبي لذلك لا بد من تناوله بانتظام وفقا لتعليمات الطبيب المعالج: "التحاليل الروتينية أمر ضروري جدا لضمان ولادة طفل سليم، ده غير السونار ثلاثي الأبعاد بعد الأسبوع 12، وتحاليل الدم لأنها بتكشف تشوهات الكروموسومات، ومن هنا نقدر نحمي الجنين من بعض المشكلات الصحية اللي ممكن نتدخل فيها جراحيا مثل إخراج المياه من المخ".

يمسك بطرف الحديث الدكتور وليد موسي، استشاري النساء والتوليد ويقول أن تشوه الأجنة يعد أمر خطير ولابد من الانتباه إليه لأنه يؤثر علي صحة المجتمع بشكل عام من خلال ولادة أطفال غير أسوياء، إلي جانب تأثيره علي صحة الأم، مشيراً إلي أن تناول الأدوية بكثرة أثناء الحمل دون استشاره الطبيب المعالج يكون سبباً رئيسياً في تشوه الأجنة: "مع بداية نمو الجنين بيكون محاط بالسائل الأمينوسي وده بيساعد علي حماية الجنين من الصدمات اللي ممكن تتعرض لها البطن، لكن في بعض الحالات قد يحدث تمزق في تلك الأغشية، ومن هنا يبدأ الضغط علي الجنين في حالة الصدمات، ما قد يؤدي إلي الإصابة بتشوهات عديدة".

وينصح استشاري النساء والتوليد بضرورة الحرص عند تناول بعض الأدوية وعدم الإعتماد علي المعرفة فقط دون الرجوع للطبيب: "المسكنات خطر جدا على صحة الجنين، احذروها".