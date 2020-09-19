بث مباشر.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء

تعرض القنوات التليفزيونية تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنَّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم تأتي ضمن خطة الانتقال للعاصمة الجديدة خلال عام 2021.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، إنَّ مدبولي زار العاصمة الإدارية اليوم، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل.

رافق رئيس الوزراء خلال جولته بـ"العاصمة"، كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.