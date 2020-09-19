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محمود مسلم

الداخلية توضح حقيقة إلقاء مولوتوف على باعة جائلين: مشاجرة بأسلحة بيضاء

كتب:

الوطن
03:55 م | السبت 19 سبتمبر 2020
المتهمين

المتهمين

صرح مصدر أمني، بأن ماتناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية، ادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة، هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.

وانتقلت القوات على الفور، وأن تراجع سيارات الشرطة التقليدية، جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، التي تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.

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