عشرات الوفديين يهتفون برحيل رئيس الحزب

يشهد حزب الوفد حالياً احتشاد عشرات الوفديين داخل مقر الحزب، مرددين هتافات مطالبة برحيل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وداعمة لقرارات الهيئة العليا بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وتنعقد بعد قليل الهيئة العليا لحزب الوفد لبحث دعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، ومتابعة تنفيذ قراراتها بالانسحاب من القائمة الوطنية وحل جميع اللجان النوعية بالحزب، وإلغاء تفويضها لرئيس الحزب بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل القائمة في الانتخابات.

وقال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، إن الهيئة العليا هي أعلى سلطة في اتخاذ القرارات داخل حزب الوفد، وقراراها بالانسحاب من القائمة الوطنية نهائي.

جاء ذلك في ظل تمسك رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة بموقفه بالاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وقال أبو شقة في بيان إنه التقى النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب والدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب لبحث سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية.

وأكد رئيس حزب الوفد أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا وافقوا من جديد على قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبًا، وذلك برسائل كتابية جديدة، تغليبًا للمصلحة العليا للبلاد والوفد.